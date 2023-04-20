Deprem bölgesinden gelen ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinde misafir edilen ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere bayram öncesi hediyeleri verildi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Akçeşme İlkokulu'nda yapılan törene, Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Karakuş katıldı.

Hediyeler, öğrencilere Kaymakam Rahmi Köse ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından dağıtıldı.

Törende çocuklarla tek tek ilgilenen ve nerelerden geldiklerini soran Kaymakam Köse konuşmasında, ilçede misafir edilen öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını, onların sıkıntılarını çözmek ve çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise "İlçemizde misafir ettiğimiz, ilkokul ve ortaokullarında eğitim gören depremzede öğrencilerimize yönelik bayram öncesi hediyelerini takdim ettik. Devletimizin şefkat ve merhamet eli olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.