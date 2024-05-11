Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Terziler Köyü İlköğretim Okulu’nun kantininde görevli bulunmuyor, öğrenciler alacaklarını alıp parasını sepete bırakıyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, ilçenin köylerini ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberinde daire amirleri olduğu halde gerçekleştirdiği ziyaretlerde köy muhtarları ve köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Güney, aynı zamanda o köyün tarihi ve doğa güzelliklerinin yanı sıra ilginç özelliklerinin fotoğraflarını çekiyor. Kaymakam Güney son olarak ilçenin Terziler ve Eğerce köylerini ziyaret etti.

Terziler köy okulunun kantininde karşılaştığı ilginç bir uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaymakam Güney, “Terziler Köyü İlköğretim Okulumuzda örnek bir uygulama başlatılmış. Kantinde görevli yok. Öğrenciler parasını sepete bırakıp alacaklarını alıyor. İnşallah büyüyünce de böyle dürüst ve güvenilir kalırlar” notunu düştü.