Yenişehir’in kırsal Ayaz ve Söylemiş mahallelerinde yolların bozuk olması nedeniyle yaşanan ulaşım problemi çözülüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde neredeyse bir yıldır devam eden ulaşım sorunu Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in girişimleriyle son buluyor. Şimdiye kadar, yollarının bozuk olmasından dolayı sıkıntı çeken Ayaz ve Söylemiş mahalleleri sakinlerinin sıkıntılarını çözmek için devreye giren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sonuç aldı. Ercan Özel, yaptığı görüşmeler sonrasında Ayaz ve Söylemiş mahallelerinin altyapı çalışmalarının hızla bitirilmesini sağladı. Altyapısı tamamlanan Ayaz ve Söylemiş mahallelerinde sıra üst yapıya geldi. Ayaz Mahallesi’nin caddeye giden yolu başta olmak üzere bozulan tüm yolları parke taşlarıyla döşenmeye başladı. Mahalle içerisindeki yollara da asfalt serimi yapılıyor. Söylemiş Mahallesi’nin yoluna ise asfalt serimi gerçekleştirilerek konforlu yolculuk yapılması sağlandı.

‘SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM’

Çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Ayaz ve Söylemiş mahallelerinde ulaşımla ilgili ciddi sorunlar vardı. Hem köy içindeki yollar hem de bağlantı yolları sıkıntılıydı. Ana yolla köy arasındaki yola şu anda çalışmalar yapılıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel ilçemiz Yenişehir’in her bir mahallesinin sorunlarını tek tek çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Ayaz Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Ay, “Burada neredeyse bir yıldır ulaşım problemi çekiyoruz. Toplu taşıma araçları yollarımızın bozuk olması nedeniyle mahallemize gelmiyorlardı. Bu konunun hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan başta Başkanımız Ercan Özel olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi. Söylemiş Mahalle Muhtarı İsmail Eyiz de, “Mahallemizin en büyük sorunlarından biri yollarımızın çok bozuk olmasıydı. Başkanımıza taleplerimizi ilettik. İlk günden itibaren mahallemizin sorunlarıyla ilgilendi ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.