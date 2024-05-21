Yenişehir Belediyesi, ilçenin vitrini olan Bursa Caddesi’nin daha güzel ve temiz olması için çalışma başlattı. Başkan Ercan Özel, “İlçemize gelen herkesin Yenişehir’e girerken bahar esintisini hissetmesini istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, rutin işlerine devam ederken bir yandan da ilçenin güzelleştirilmesi adına bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bahar aylarının gelmesi dolayısıyla Bursa Caddesi üzerine ekilen mevsimlik çiçeklerin daha güzel ve dikkat çekici olması için kaldırım taşları Yeşil-Beyaz Bursaspor’umuzun rengine boyanıyor. Bursa Caddesi’nin yanı sıra İznik, Bilecik ve İnegöl caddelerinde de çalışmalar yapılarak, Yenişehir’in vitrini güzelleştirilecek.

YENİŞEHİR’İN FARKI HİSSEDİLECEK

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’imizin vitrini diyebileceğimiz Bursa Caddesi’nin daha güzel bir yer olması adına bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize gelen herkesin Yenişehir’e girerken bahar esintisini almasını istiyoruz. Bursa Caddesi başta olmak üzere İznik Caddesi, Bilecik Caddesi ve İnegöl Caddesi’nde de bakım çalışmaları kesintisiz sürdürülecek. Yenişehir’e gelenler, daha ilçeden girdikleri anda farkı hissedecekler” dedi.