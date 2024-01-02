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Bursa'da Yenişehirli atlet Fetullah Deniz (71) ilerlemiş yaşına rağmen katıldığı yarışmalardan madalyalarla dönüyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Geçen ekim ayında Balıkesir İsmail Akçay Maratonunda 12,5 kilometrede koşan FetullahDeniz, 70-74 yaş kategorisinde 2’nci oldu. Önceki gün Bursa Büyük Atatürk Koşusuna katılan Deniz, 5 kilometrelik parkuru 3’üncü bitirerek bir madalya daha kazandı.

2009 yılında bir kamu bankasından emekli olduktan sonra koşuya başladığını belirten Deniz, “Hiçbir zararlı alışkanlığım yok. Boş zamanlarımı koşup spor yaparak değerlendiriyorum. Aynı zamanda sağlıklı oluyorum” diye konuştu.

Emekli olduktan sonra atletizm sporuna ilgi duyduğunu anlatan Deniz, “Yurdun çeşitli illerinde atletizm yarışmalarına katılıyorum. Son olarak geçen ekim ayında Balıkesir’de, geçen hafta sonu da Bursa’daki yarışmalarda madalya ve kupa kazanmak beni ziyadesiyle gururlandırdı” dedi.

Yenişehirli atlet Deniz, haftanın 6 günü disiplinli bir şekilde koştuğunu, bu koşulara 15 kişilik bir arkadaş topluluğunun da katıldığını sözlerine ekledi.