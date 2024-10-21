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Paralimpik sporcu Ahmet Dursun 5 kilometre koşusunda 1’inci, çocuk koşusunda Aysu Dursun 9-10 Yaş Grubu 1’incisi, Eylem Amaç 13-14 Yaş Grubu 1’incisi, Merve Dursun 11-12 Yaş Grubu 1’incisi, Azra Sayın 9 Yaş Grubu 2’ncisi oldu. Ayrıca Yunus Emre Akkuş genel klasman 10 kilometrede 4’üncü, Serkan Zirek 13’üncü, Muhammed Edip Karabacak 21’inci, Süleyman Satılmış 27’nci, İsmet Özler Yaş Grubu’nda 10’uncu, Vedat Ayas 16’ncı, İzzet Yaşa 23’üncü, Arife özler ise Kadınlar Genel Klasmanda 6’ncı olma başarısı gösterdi.

Yenişehir Belediyespor Atletizm Takımı, katıldığı 5. Yalova Kivi Koşusunda takım halinde 5’inci oldu. Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Belediyespor Atletizm Takımı yurdun çeşitli bölgelerindeki atletizm organizasyonlarına katılıyor. Atletler son olarak 5. Yalova Kivi Koşusunda çeşitli kategorilerdeki yarışlarda derece elde ettiler.

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