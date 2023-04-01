Bursa'nın Yenişehir İncirli Köyü'nde vefat eden Kıbrıs Gazisi Yaşar Zengin, düzenlenen törenle toprağa verildi.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı İncirli Köyü'nden Kıbrıs Gazisi Yaşar Zengin vefat etti. Dün vefat eden Kıbrıs Gazisi Zengin, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, sevil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Köse, Gazi Yaşar Zengin'e Allah'tan rahmet dilerken, kederli ailesi, dost ve akrabalarına başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı Davut Aydın da "Kıbrıs Gazimiz Yaşar Zengin ebediyete irtihal etmiştir. Bu mübarek toprakları kanıyla vatan kılan kahramanlarımızı ve Merhum Gazimiz Yaşar Zengin’i rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Başta acılı ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim" dedi.