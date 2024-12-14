Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, uzun yıllardır Yenişehir Belediyesi’nin gayrimenkullerinde kiracılık yapan esnafla bir araya gelerek, ihale süreci hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Belediyesi’nin gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan esnafla Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya Başkan Ercan Özel’in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, Yenişehir Belediyesi bürokratları, Yenişehir Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu üyeleri, meclis üyeleri ve Yenişehirli esnaf katıldı.

‘ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Sayıştay raporlarındaki tespitlerden biri olan kiralama yükümlülükleri hakkında esnafa bilgi veren Başkan Ercan Özel, program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kamuoyunun da çok yakından bildiği gibi Yenişehir Belediyesine T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından 2023 yılında gönderilen Sayıştay Denetçilerinin yapmış oldukları inceleme sonrasında hazırlanan raporda, belediye gayrimenkullerinin kiralama işinde hukuka aykırılık ve usulsüzlükler tespit edilmişti.

Sayıştay Raporunda; “İhale edilmeksizin belediye gayrimenkullerinin kiralama işlemlerinin her yıl uzatılmasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine apaçık aykırı olduğunun tespit edildiği’ ifade edilerek yapılan hukuksuzluğun giderilmesi belirtilmişti. Ayrıca Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde belediye mülklerinin gerçek değerinin çok altında bedellerle kiraya verildiği anlaşılmıştı. Bu kapsamda esnaflarımız ile yapmış olduğumuz ortak akıl toplantısında Sayıştay'ın raporu ve ihale süreciyle ilgili kendilerine detaylı bilgi vererek, istişarelerde bulunduk” dedi. Tek tek söz alarak görüşlerini ifade eden, sorular soran ve katkı koyan esnaflarımızla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Alacağımız tüm kararlarda ortak akıl doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”