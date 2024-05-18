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Selçuk Kadem birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceğini belirtti.

Yenimuhacır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selçuk Kadem, derneğin Olağan Genel Kurulu’nun 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kadem, genel kurulun Saat:20:30 da İnönü Mahallesi Durmuş Ali Yörüker Caddesi Dış Kapı No: 7 Yenimuhacır adresinde bulunan dernek lokalinde yapılacağını belirterek tüm üyeleri kongreye davet etti.

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