Yerel seçimlerle ilgili siyasi partilerin safları şekillenmeye başladı. Cumhur İttifakı’nda yerel seçimlerde hangi partiler AK Parti’ye destek verecek? AK Parti’nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları kim olacak?KULİS HABER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçimler öncesi gözler öncelikle Cumhur İttifakı ortaklarında. AK Parti kanadında 7 Ekim’de yapılacak genel kurulda A Takım’a girecek olan isimler, yerel seçimlerde belirleyici rol üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden tek aday olacağı AK Parti Genel Kurulu’nda oluşacak isimlerin, başta Büyükşehirler olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemesi bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehir belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 dönem kuralına takılan 57 milletvekili arasında görev vermediği isimlere, “Bulunduğunuz şehirleri sizlere emanet edeceğim” dediği kulislerde konuşulurken, bazı illerde belediye başkan adaylarının kesinleştiği de belirtiliyor.

ANKARA’DA AK PARTİ ADAYI KİM OLACAK?

Birçok ilde AK Parti adaylarını destekleyecek olan MHP, bazı il ve ilçelerde kendi adaylarını öne sürecek. MHP kulislerinde, son yerel seçimlerde Devlet Bahçeli’nin “Söz konusu vatanın bekası. Belediyeler önemli değil” mesajının tersine belediye başkan adayı listesini arttıracağı konuşuluyor. Ancak 30 büyükşehirde AK Parti adaylarını MHP’nin desteklemesi ağır basıyor.

Ankara’da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok isimleri kulislerde dolaşırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in de isimleri AK Parti tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında geçiyor.

Melih Gökçek’in son dönemde yaptığı çalışmalar, Mansur Yavaş’a karşı en güçlü aday gibi görünse de son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın…

İSTANBUL’DA AK PARTİ ADAYI KİM OLACAK?

Son yerel seçimlerde İstanbul’u kaybeden AK Parti, aday belirlemede ince eleyip sık dokuyor. Kulislerde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ismi ağır basarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isimleri de konuşuluyor.

Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bakanlık yaptığı dönemde kişiselleşen diyalogları nedeniyle AK Parti kanadında adaylığına sıcak bakılmazken, Fahrettin Koca’nın da İstanbul adayı olmasının kazanabilecek aday olmadığı görüşü savunuluyor.

İstanbul’da yapılan kamuoyu yoklamalarında Murat Kurum ve Tevfik Göksu’nun isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.

İZMİR’DE AK PARTİ ADAYI KİM OLACAK?

İzmir’de AK Parti adayı olarak öne çıkan iki isim Hamza Dağ ile eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener. Ancak 3 dönem kuralı nedeniyle milletvekili olmayan Hamza Dağ’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İzmir senin” dediği kulislerde konuşuluyor.

BURSA’DA AK PARTİ ADAYI KİM OLACAK?

Bursa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya yakınlığı ile bilinen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 3 dönem kuralı nedeniyle Osmangazi’den aday olamayacak olan Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, eski milletvekili Önder Matlı, eski milletvekili Mustafa Esgin’in isimleri geçiyor.

Alinur Aktaş’ın deprem bölgesi Hatay’da yaptığı başarılı çalışmalarla Ankara’nın dikkatini çekmeyi başardığı ifade edilirken, İnegöl lobisinden dolayı yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’ya yakınlığı ile bilinen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın ismi de Ankara’da en çok konuşulan isimler arasında.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Başbakanlık yaptığı dönemde Başbakan Yardımcısı olan Hakan Çavuşoğlu, 3 dönem kuralına takılarak yeniden milletvekili adayı gösterilmemişti. Bakanlıklarda da ismi öne çıkan Hakan Çavuşoğlu ile ilgili AK Parti Genel Merkez’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterileceği konuşuluyor.

Diğer aday isimlerinden BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın aday gösterilmesinin çok zor olduğu belirtilirken, Önder Matlı ve Mustafa Esgin isimlerinin de zayıf kaldığı, Mustafa Dündar ile ilgili ise son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği konuşuluyor.