Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gazeteci Yazar Mesut Demir, yerel seçim sürecini ve kulis bilgilerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da seçimi kim kazanır? İşte son kulis bilgileri…

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Yerel seçim süreci hızlandı. Partiler il ve ilçelerdeki adaylarını açıklamaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Mersin’de nasıl bir yerel seçim olacak?

Yerel seçimlerde gözler ittifak köprülerini tamamen yıkan İyi Parti’de oldu.

İyi Parti’nin il ve ilçelerde adaylarını teker teker açıkladı. İstanbul ve Ankara hariç.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstanbul ve Ankara adaylarımız ocak ayı tamamlanmadan açıklanmış olacak'' ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’DE HANGİ ADAY KAZANIR?

İyi Parti, İstanbul’da aday çıkarması durumunda neler olacak?

CHP’nin İstanbul adayı, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu. CHP’ye destek veren tek parti ise DEM.

AK Parti, ağır toplarından eski Bakan Murat Kurum’u göstererek, kentsel dönüşüm mesajı verdi. AK Parti adayı Murat Kurum’u, MHP ve Cumhur İttifakı içinde olan partiler destek verecek.

2019 seçimlerinde İyi Parti desteği ile seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun işi çok zor. Bu durumda AK Parti adayı Murat Kurum, seçimden zaferle çıkar.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE HANGİ ADAY KAZANIR?

Ankara’da da aday çıkarmayı planlayan İyi Parti, muhalefetin oylarını bölecek gibi duruyor. Milliyetçi yönü ağır basan CHP adayı Mansur Yavaş’ın en büyük korkusu da İyi Parti’nin aday çıkaracak olması.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. MHP’nin ve Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin de destekleyeceği Altınok’un kazanma ihtimali, milliyetçi tabanın yöneleceği oylara bağlı.

Mansur Yavaş, işi sıkı tutsa da, DEM’in destek vermeyecek olması şansını düşüyor.

İyi Parti adayı güçlü bir isim olursa, kazanan AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok olur.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DE HANGİ ADAY KAZANIR?

İzmir’de CHP adayı muhtemelen değişecek. İyi Parti’nin aday çıkarmasının seçimi etkilemeyeceği tahmin ediliyor.

AK Parti Büyükşehir adayı Hamza Dağ, sol kesimden oy alabilecek bir aday olmadığı için kazanma ihtimali düşük.

BURSA BÜYÜKŞEHİR’DE HANGİ ADAY KAZANIR?

AK Parti’nin Bursa Büyükşehir adayı mevcut Başkan Alinur Aktaş oldu. AK Parti’ye MHP ve Cumhur İttifakı partiler destek verecek.

CHP’nin adayı Mustafa Bozbey’e DEM’in destek vermesi bekleniyor.

İyi Parti’nin adayı Selçuk Türkoğlu ise, milliyetçi tabanın oylarını almaya çalışacak.

İyi Parti’nin aday çıkarması, hiç şüphesiz AK Parti adayı Alinur Aktaş’a yarayacak. Muhalefetin oylarının bölünmesiyle Alinur Aktaş seçimi rahat kazanır.

Ancak, ilçe adayları da önemli. Nitekim, ilçelerde güçlü isimler aday gösterilirse, bu Büyükşehir’e de yansıyacak.

Kulislere göre, AK Parti Osmangazi’de Mustafa Esgin, Yıldırım’da Oktay Yılmaz, Harmancık’ta Yılmaz Ataş ile seçime girecek. Yenişehir ve Mustafakemalpaşa’da MHP adayını destekleyecek olan AK Parti, 8 ilçede yeni isimlerle yola çıkacak.

Mudanya ve Gemlik’te İyi Parti’nin aday göstermesi AK Parti’nin adayının şansını arttıracak. Nilüfer’de ise CHP adayı seçimde zafere daha yakın olan taraf olur. Ancak, Turgay Erdem ile yola devam edilirse, kazanma şansı yüzde 50 olur.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR’DE HANGİ ADAY KAZANIR?

Antalya’da seçim kıran kırana geçecek gibi duruyor. AK Parti Büyükşehir adayının Menderes Türel olması beklenirken, İyi Parti adayı Nesrin Ünal, muhalefetin oylarını bölmesi beklenirken, CHP’nin Antalya Büyükşehir adayının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İttifaklar çerçevesinde31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin seçimden zaferle çıkması kaçınılmaz olur.

Yerel seçimlerin önceki seçimlere göre farklı bir atmosferde geçeceği kesin. İyi Parti’nin aday çıkardığı her il ve ilçe, CHP’yi zor durumda bırakacak, AK Parti’nin zaferini taçlandıracak gibi duruyor.

Bakalım yerel seçimlerde neler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…