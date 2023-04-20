Line TV’de gazeteci Mehmet Çetinkaya’nın sunumuyla ekranlara gelen Yerel Vizyon’un bu haftaki konuğu TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi olacak.BURSA (İGFA) - Her hafta bölgenin nabzını tutan ve deneyimli gazeteci Mehmet Çetinkaya’nın sunumuyla ekranlara gelen Yerel Vizyon’da bu hafta TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin katılımıyla Bursa’da spor konuşulacak.

Geniş izleyici kitlesine sahip Line TV’de yayınlanan ‘Yerel Vizyon’da geçtiğimiz günlerde 60. yaşını kutlayan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin, Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin yorumuyla TSYD Bursa Şubesi’nin faaliyetlerinden, Bursaspor’da yaşanan son gelişmelere, Bursa’daki spor kulüplerinin etkinliğinden Bursa’da spor yazarlığının önemine kadar pek çok konu ele alınacak.

Yerel yönetimlerin TSYD Bursa Şubesi ile yaptığı iş birliklerinin de konuşulacağı ve Bursaspor karşılaşmalarının yayıncı kuruluşu olan Line TV’de maç yorumculuğunu üstlenen Mehmet Ali Ekmekçi’nin konuk olacağı Yerel Vizyon’da her perşembe olduğu gibi bu hafta da merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

Yerel Vizyon, bu akşam saat 21.00’de Mehmet Çetinkaya’nın sunumuyla Line TV ekranlarından yayınlanacak.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi’nin konuk olacağı ‘Yerel Vizyon’ bugün saat 21.00’de Line TV’de…

Mehmet Çetinkaya ile ‘Yerel Vizyon’ programını izlemeye sizi de davet ediyoruz…