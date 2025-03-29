Türkiye ve Amerika’da fotovoltaik modül üretimiyle güneş enerjisi sektöründe dünya liderleri arasında yer alan ELİN Yarı İletken Teknolojileri, yerli üretim güneş paneli hücresi yatırımıyla da dünyaya örnek olacak bir adım atıyor.ANKARA (İGFA) - ELİN Yarı İletken Teknolojileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

HIT-30 programı kapsamında almaya hak kazandığı teşvik belgesini 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan ELİN Yarı İletken Teknolojileri, yerli güneş paneli hücresi ile Türkiye’nin hücre teknolojisinde dışa bağımlılığını azaltacak.

Yerli ve milli güneş paneli hücre üretimi vizyonuna önemli bir yatırım daha ekleyeceğini açıklayan ELİN Yarı İletken Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları” kapsamında biz de “ELİN Yarı İletken Teknolojileri” olarak “Hücre” yatırımımızı hayata geçireceğiz. Bu yatırımımız, Türkiye’yi hücre teknolojisinde dışa bağımlılıktan kurtarmak, kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir güç haline getirmek için atılmış stratejik bir adımdır” dedi.

“TÜRKİYE’DEN GÜNEŞ PANELİ HÜCRESİ İHRAÇ EDECEĞİZ”

HIT-30 programı kapsamında yer almaya hak kazanarak bu hedefe yönelik teşvik almaya hak kazanan ELİN Yarı İletken Teknolojileri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, “Yerli ve milli üretim vizyonu doğrultusunda atılan bu adımla, Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğiz. “ELİN” olarak güneş enerjisi alanındaki liderliğimizi daha da pekiştirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada büyümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN STRATEJİK ADIMI ATIYORUZ”

ELİN Yarı İletken Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, ”Türkiye’nin hücre teknolojisinde kendi teknolojisini üreten, hatta ihraç eden bir güce dönüştürmeyi amaçlıyoruz. ELİN Yarı İletken Teknolojileri A.Ş. çatısı altında gerçekleştireceğimiz bu yatırım, sadece bir fabrika projesi olmanın ötesinde bir atılım sağlayacak. Yerli güneş paneli hücresi üretimimiz ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığına, sanayisine ve geleceğine stratejik bir katkı sunmayı hedefliyoruz. “ELİN” olarak “Güneşin gücü”yle tüm dünyada güneş paneli üretmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. HIT-30 kapsamında yer almaya hak kazandık ve bu teşvik ile yerli ve milli üretim vizyonumuza önemli bir yatırım daha ekleyeceğiz” diye ekledi.

KALKINMANIN ANAHTARI “MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ!

İçinde bulunulan küresel konjonktürün, öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm stratejilerini buna göre belirlediklerini belirterek, “Millî teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladıkları “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi’ni bu anlayışla şekillendirdik” dedi.

Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji ve petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarıyla sahadaki etkilerini pekiştireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla yatırımları destekleyeceğiz” diye konuştu.

“YEŞİL HİDROJEN EKOSİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ”

Türkiye’nin, en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının şart olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üçüncü amaç altında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi arttıracak teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi ve rüzgâr türbini teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz” şeklinde konuştu.