Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024, Adana’da başladı. Ziyaretçiler, çevre dostu bu araca büyük ilgi gösterirken, Mango Car’ın yenilikçi tasarımı ve akıllı teknolojileri yoğun ilgi gördü.ADANA (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde düzenlenen etkinlikte, yerli teknoloji ürünleri geniş bir katılımcı kitlesi ile buluşurken, festivale damgasını vuran en dikkat çekici ürünlerden biri, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli mini otomobili Mango Car oldu.

Adana Teknofest’te sergilenen araç, bir otomobil olmanın ötesinde, geleceğin ulaşım çözümlerini bugünden sunan bir teknoloji harikası olarak tanıtıldı.

ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, Mango Car’ın teknolojik bir atılım niteliğinde olduğunu belirterek, yerli üretim olan bu aracın Türkiye’nin elektrikli otomobil endüstrisine yenilikçi bir katkı sağladığını vurguladı. Yüzbaşıoğlu, “Yerli otomobilin, hem çevre dostu özellikleri hem de Türkiye’nin teknolojik kapasitesini temsil eden bir proje olarak uzun vadede ulusal ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır” Dedi.

SIFIR EMİSYON SALINIMI İLE ÇEVRE DOSTU

Çağrı Yüzbaşıoğlu, Adana Teknofest'te yoğun ilgi gören Mango Car’ın teknik özelliklerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yüzbaşıoğlu, “Mango Car, tamamen elektrikli bir motorla çalışıyor ve sıfır emisyon salımı sayesinde çevreye dost bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu da onu geleceğin ulaşım teknolojileri arasında ön plana çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Mango Car’ın günlük kullanımda sağladığı kolaylıklara dikkat çeken Yüzbaşıoğlu, “Standart 200V şehir şebekesinden yalnızca 6 saat içerisinde tam şarj olabilmesi, özellikle şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca optimize rota önerileri ve enerji verimliliği sayesinde şehir içi ulaşımda uzun menziliyle dikkat çekiyor” bilgisini verdi.

Mango Car’ın sahip olduğu Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı ile de sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıdıklarını belirten Yüzbaşıoğlu, "Bu akıllı yazılım, sürücüye kavşaklarda yeşil ışığın süresi hakkında bilgi verip hız önerilerinde bulunarak trafik yoğunluğunu optimize ediyor, böylece daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor” Dedi.

Aracın ekonomik sürüşüne vurgu yapan Yüzbaşıoğlu, “Optimizasyon algoritmaları sayesinde enerji tüketimini minimuma indiriyor ve sürüş maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Mango Car, ekonomik, çevreci ve yenilikçi bir ulaşım çözümü olarak sahne alıyor” ifadelerini kullandı. Adana’daki etkinlik alanında Mango Car’ın tanıtımı sırasında büyük bir ilgi yaşanırken, katılımcılar aracın teknik detaylarını öğrenme fırsatı bulurken çevreci bir geleceğe doğru atılan bu adımı yakından takip ettiler.