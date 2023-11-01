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Fuar; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden binlerce satın almacıyı, Türk markalarının ilham verici tasarımlarıyla buluşturacak.

Zuchex’in düzenleyicisi Tarsus Türkiye, yerli üreticileri şimdi de Balkanlara taşıyor. İSTANBUL (İGFA) - HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye fuarı, 9 – 11 Kasım 2023 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Expocity Albania’da ilk kez kapılarını açacak.

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