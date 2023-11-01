Zuchex’in düzenleyicisi Tarsus Türkiye, yerli üreticileri şimdi de Balkanlara taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye fuarı, 9 – 11 Kasım 2023 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Expocity Albania’da ilk kez kapılarını açacak.
Fuar; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden binlerce satın almacıyı, Türk markalarının ilham verici tasarımlarıyla buluşturacak.