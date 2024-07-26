Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğe göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen ürünlerin listesi güncellendi.

Kritik ham maddelere ilişkin öncelikli ürünler listesi tebliğe eklenirken, bu ürünler antimon, arsenik, boksit, barit, berilyum, bizmut, bor, kobalt, koklaşabilir taş kömürü, bakır, feldispat, kalsiyum floriti, galyum, germanyum, hafniyum, helyum, ağır ve hafif nadir toprak elementleri, lityum, magnezyum, manganez, doğal grafit, nikel-pil sınıfı, niyobyum, fosfat kaya, fosfor, platin grubu metaller, skandiyum, silikon metali, stronsiyum, tantal, titanyum metali, tungsten, vanadyum olarak belirlendi.