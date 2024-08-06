Genel Başkanlığı’nı Teoman Mutlu’nun yaptığı Yerli ve Milli Parti’nin Keşan İlçe Kongresi geçtiğimiz Pazar günü yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor Halı Sahası’daki Abbas’ın Yeri salonunda yapılan toplantı saat 13.00’te başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Yerli ve Milli Parti İl Başkanı Mesut Ağırbasan, tüm katılımcılara ve partilileri hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında partisi ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi. “Yerli ve Milli Parti’nin Keşan İlçe Kongresi’ni yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Yerli ve Milli Parti, 28 Temmuz’da bir yaşına bastı. Teoman Mutlu önderliğinde 28 Temmuz 2023 yılında kurulan Yerli ve Milli Parti, bu 1 yıl içerisinde 60 ilde örgütlendik, il kongrelerelerinin 35 tanesini gerçekleştirdik. TV kanalı satın aldık, seçim otobüsü satın aldık. Büyükşehirlerimizde 5-7 katlı devasa parti binalarımızı açtık. Hızla örgütlenmeye devam ediyoruz. Trakya’da Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale’de örgütlendik. Örgütlenemediğimiz 21 ilimiz kaldı, bunlarda da örgütlenmede hızla devam ediyoruz.”

Ağırbasan ülkenin durumunun ortada olduğunu da belirterek, “Bizim gelmemiz bir ihtiyaçtı, emekli mağdur, çiftçi mağdur, işçi mağdur, asgari ücretli mağdur, esnaf herkes mağdur durumda. Yeni bir lider gerekiyordu. Bu lider de Teoman Mutlu olacak. Bizler elimizi Türkiye için elimizi taşın altına koymaya geldik. Her alanda, tarım,sanayi, teknoloji, ekonomi alanında 33’ten fazla kadro oluşturduk Ankara’da. Bizzat gittik, il başkanları olarak tanıştık. Türkiye için çok umutlandık. Artık birilerinin Türkiye için bir şey yapacağını gördük. Bu dava için 21 Nisan’da Edirne olarak biz yola çıktık. Şimdi Keşan çok büyük bir potansiyele sahip, kültürlü birikimi var, neyin ne olduğunu biliyor. Ekonomik politikalarını da biliyor. Ekonominin ne kadar kötü olduğunu da biliyor, şimdi emekli yılı ilan ettiler. Emekliyi perişan ettiler. 12 bin liraya emekliyi mahkum ettiler. Geçen yıl çiftçi ürününü buğdayı 7 TL’den verdi, mazot 20 TL idi. Şimdi mazot 45 TL oldu buğdayı yine 7.5 TL’den veriyor. Yani çiftçisi, emeklisi, esnafı herkes mağdur. Artık bu hükümetin gitmesi gerekiyor. Yeni jenerasyon, yeni liderler gelmesi gerekiyor. Bizzat bunun için buradayız. Aslında çok zengin bir ülkedeyiz, çok büyük kaynaklara sahibiz. Bu kaynakların içerisinde bu ülkenin bu kadar fakirlik çekmesi akla mantığa sığmıyor. Bu yanlış ekonomik politikaları ile ülke bu hale getirildi. Bunu düzeltecek olan sadece Yerli ve Milli Parti olduğuna inanıyorum. Biz halkın umudu olmaya geliyoruz, iktidar olmaya geliyoruz. Yerli ve Milli Parti olarak bu işi kadrolarımız ile yapacak yegane parti biziz. Bizler halkın umudu olarak geleceğiz. Çok üzücü şeyler var halkın umudu olacağız ama insanların boğazına düğümleniyor bazı şeyler. Uzunköprü de bir üye kaydı yaptık, babaya sorduk çocuğunu okutacak mısın? Diye sorduk. Ben emekliyim kızımı okutamam dedi. Bu iktidarın kesinlikle gitmesi, yeni liderlerin gelmesi lazım. Yerli ve Milli Parti olarak iktidar olmaya geleceğiz. Halkın umudu olacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra Orhan Koz yönetimindeki tek liste ile gidilen seçimlere geçildi.

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu ve İl Delegeliklerine şu kişiler seçildi.

Başkan: Orhan Koz

Yönetim Kurulu (Asil): Fikri Örken, Arif Yıldırım, Halil Zongür, Arzu Yıldırım,

Yönetim Kurulu (Yedek): Tarık Kaplan, Özgür Çiçek, Murat Yıldız, Hüseyin Ateş, Taner Durmaz

İl Delegeleri: Orhan Koz, Fikri Örken, Arif Yıldırım, Halil Zongür, Arzu Yıldırım, Tarık Kaplan, Özgür Çiçek, Murat Yıldız, Hüseyin Ateş, Taner Durmaz, Adnan Türkmen, Erhan İşcen, Fatma Koç, Aynur Kaplan, Gencay Çaslışkan, Murat Sönmez, Ümit Bülbül, Havva Ağırbasan, Serpil Özer, Melek Kaplan, Batuhan Önkan, Emel Önkan, Ergin Bostancı, Havva Yalçın, Yusuf Yalçın, Aytaç Karagöz, Telat Hamarat, Tamer Kamçık, Hakan Kuş