Türkiye siyaset sahnesine yeni bir soluk getirecek olan Yerli ve Milli Parti, Genel Başkanı Teoman Mutlu öncülüğünde resmi olarak kuruldu.ANKARA (İGFA) - Teoman Mutlu'nun genel başkanlığındaki Yerli ve Milli Parti (YMP)'nin genel merkezi törenle açıldı.

Açılışta konuşan Genel Başkan Teoman Mutlu, "Türkiye'nin en güzel ve en donanımlı genel merkezini açıyoruz. Bu karanlık dönemde bir şeyler yapmak lazımdı. Birilerinin taşın altına elini sokması, vatan için yola çıkması lazımdı" dedi.

Son seçimlerin ardından ülkede hakim olan karamsarlığa dikkat çeken Mutlu, mevcut partilerin ve liderlerin beklentilere cevap veremediğini vurgulayarak, AK Parti'nin başarısızlıkla bile seçim kazanmasının nedenini muhalefetin birlik olamamasına bağladı.

"Siyasette fikir birliği, gönül birliği olmadan ittifak olmaz. Sadece 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diyerek politika yapılmaz" diyen Mutlu, Türkiye'nin bu karanlık döneminde, halkın yeni ve birleştirici bir siyasi harekete ihtiyacı olduğuna işaret ederek, Yerli ve Milli Parti'nin bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini kaydetti.