Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli otomobil TOGG için çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin otomobil sektöründeki gururu TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MUTLU, "Biz Yerli ve Milli bir partiyiz ve TOGG’un ülkemiz için önemli bir başarıdır. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarım," dedi.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin ülkemizin 100. yılına damga vuran TOGG aracının yerli ve milli olduğunu ve bu aracımıza tam destek verdiğini belirtti.

Mutlu, "Biz Yerli ve Milli Parti'yiz ve TOGG, ülkemiz için önemli bir başarıdır. Partim adına bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederiz," dedi.

Genel Başkan Mutlu, teknolojik kalkınmanın, parti olarak birinci öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin teknolojik alanda kat ettiği mesafeyi farkındayız ve bu gelişmelere destek olmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

YMP Genel Başkanı Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarının milyonluk araç kiralayarak ekonomiyi zarara uğratan davranışlarına son vermesi için bir çağrıda bulundu.

Mutlu, "TOGG'un, ekonomik, çevreci ve teknolojik avantajlarıyla kamu kurumları için ideal bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, bu konuda adım atılmasını ve TOGG’un tüm kamu kurumlarında kullanılmasını bir genelgeyle zorunlu kılmasını talep ediyoruz," ifadelerini kullandı.