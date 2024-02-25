Yerli ve Milli Parti (YMP) ve Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir iş birliğine imza attı. YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek, iki partinin ortak hedefleri ve gelecek vizyonu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah'a yaptığı ziyaret sonrasındaki basın açıklamasında, Yeniden Refah Partisi'ne seçimlerde destek vereceklerini duyurdu.

YMP Başkanı Mutlu ve yardımcıları, Zeytinburnu'ndaki Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirdikleri ziyarette, iki partinin liderleri bir araya geldi.

Mutlu, "Türkiye Cumhuriyeti, iki tane ittifaka sıkıştırılamayacak kadar büyük bir devlettir. Biz, 2 genç lider olarak Türkiye'nin refaha ulaşması için çabalarımızı birleştiriyoruz," dedi.

GELECEĞE YÖNELİK GÜÇLÜ BİR ADIM

Dr. Fatih Erbakan, Yerli ve Milli Parti'nin desteği için teşekkürlerini iletti ve iki partinin milli görüş çizgisinde buluştuğunu vurguladı. Erbakan, "Bu destek, ülkemiz ve milletimiz için bir şeyler yapma arzumuzun bir göstergesidir. Yeniden Refah olarak, milletimizin teveccühünü geçmişimizdeki hizmetlerimize borçluyuz," dedi. Bu iş birliği, Türk siyaset sahnesinde yenilikçi ve yerli bir ittifakın doğuşunu simgeliyor. YMP'nin desteği, Yeniden Refah Partisi'nin seçim stratejilerine önemli bir ivme kazandırırken, iki partinin ortak değerleri ve hedefleri Türkiye'nin geleceğine dair umutları artırıyor.

YMP ve Yeniden Refah Partisi'nin bu tarihi iş birliği, Türkiye'de siyasi dinamikleri yeniden şekillendirecek ve yerli ve milli politikaların ön plana çıkmasını sağlayacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.