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Yerli ve Milli Parti’nin İpsala ilçe Yönetiminde; Bekir Çolak, Ömür Doğan, Muammer Kavaklar, Sevgi Çolak ve Fikret Tokat bulunuyor.

Doğan yaptığı açıklamada, “İpsala ilçe Yönetimimizi oluşturduk, önümüzdeki günlerde ilçe binamızı da açarak, üye kayıtlarına başlayacağız. Ayırmadan ayrıştırmadan Vatan Millet Atatürk sevdalıları herkesi partimiz çatısı altında olmaya bekliyoruz” dedi.

ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kurucu Genel Başkanı Teoman Mutlu, Edirne İl Başkanı Mesut Ağırbasan’ın yaptığı Yerli ve Milli Parti’nin İpsala ilçe kurucu başkanlığına da İskender Doğan getirildi.

İpsala’da kurulan Yerli ve Milli Parti’nin kurucu Başkanı İskender Doğan oldu

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