Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ot ve mıntıka temizliği yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde düzenli olarak ot ve mıntıka temizliği yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahil, bahçe ve mesire alanlarını sürekli şekilde temizliyor. Vatandaşların dinlenip stres attığı, hoşça vakit geçirdiği sahil ve yeşil alanlar ekiplerin titiz çalışması sonucunda temiz bir görünüme kavuşuyor. Öte yandan ekipler, otoyol kenarlarının temizlik çalışmalarını da ihmal etmiyor. Otoyollarda insanları ve araçları etkileyen ağaç dalları periyodik olarak ekipler tarafından budanıyor.

Kaynak: igf