Antalya’da düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası Finalleri’nden şampiyonluk kupasıyla Bursa’ya dönen Bursaspor U17 Takımı, Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde gerçekleşen organizasyona Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Yönetim Kurulu üyeleri; Sinan Oral, Erkan Öncel, İsmail Ertekin, Adem Bostan, Alper Özyüksel, Salih Fındıkkaya, Erdinç Doğan ile birlikte Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Okan Yılmaz, U17 Takımı teknik heyeti, futbolcuları ve personelleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursaspor adına Gençlik Geliştirme Sorumlusu Okan Yılmaz, başarılarından ötürü şampiyon takıma altın hediye etti.

Bursaspor Başkanı Sinan Bür de ziyaretinden dolayı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.