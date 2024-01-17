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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, yeni Başantrenörü Hakan Demir yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) üst üste oynadığı 2 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, devre arası verilmeden devam eden Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım bir önceki hafta Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda mağlup etmesinin ardından Bahçeşehir Koleji’ni de Fatts Russell’ın son saniye basketiyle geçti. Süper Lig’in yüksek bütçeli takımlarına karşı alınan galibiyetler Başantrenör Hakan Demir’in de verdiği katkıyı da ortaya koydu. Geride kalan 16 hafta sonunda 9 galibiyete ulaşan Tarzanlar, ligde yeniden 5’inci sıraya yükseldi.

Ligin 6’ncı haftasında Beşiktaş Emlakjet karşılaşmasının son bölümünde arka adale sakatlığı yaşayan Daron Fatts Russell, 12’nci haftada oynanan Bursaspor İnfo Yatırım maçıyla tahmin edilenden daha kısa sürede parkelere geri döndü. Son iki haftada ortaya koyduğu performansla eski gücüne kavuştuğunu gösteren Russell, Pınar Karşıyaka karşısında attığı 29 sayıyla bu sezonki en yüksek skoruna ulaştı. Son olarak Bahçeşehir Koleji karşısında 12’si ilk yarıda olmak üzere 23 sayı ile oynayan skorer guard maçı kazandıran 3’lüğü de rakip potaya gönderen isim oldu.