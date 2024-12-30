Kocaeli Çayırova Belediyesi, ‘Daha Yeşil ve Yaşanabilir Bir Çayırova’ amacıyla 2024 yılında, Çayırova’nın sosyal yaşam alanlarında birçok çalışmayı hayata geçirdi. 2024 yılında ilçeye 2 yeni park kazandırılırken, 4 park da revize yapılarak yeni yüzüyle ilçe sakinlerinin kullanımına açıldı. Bununla birlikte 2024 yılı boyunca 10 binlerce fidan toprakla buluşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova amacıyla göreve geldiği günden bu yana ilçedeki park sayısını yükselten ve Çayırova’nın yeşil alanlarını artıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalıların sosyalleşmesine olanak sunacak alanları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. 2024 yılında da çalışmalarını ara vermeden sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2 yeni parkı ilçeye kazandırırken, 4 mevcut parkı da revize ederek yeni yüzüyle ilçe sakinlerinin kullanımına sundu.

2 PARK YAPILDI, 4 PARK REVİZE EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında Duyu ve Empati parkı ile Şekerpınar Ramazan Sokak’taki park alanı, ilçeye kazandırılan yeni park yerleri olurken, Osman Yağmurdereli Parkı, Akse Huzur Parkı, Aşık Mahsuni Şerif Parkı ve Koca Yusuf Parkı da yenilenerek ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu.

10 BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar kapsamında, yıl boyunca daha yeşil bir Çayırova için 2 bin adet ağaç fidanı, 6 bin 500 adet çalı, 150 adet sarmaşık, 9 bin 600 adet yarar türü toprakla buluşturuldu. Böylelikle 10 binlerce fidan toprağa dikilmiş oldu.

DUYU VE EMPATİ PARKINA ÖDÜL GELDİ

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu yıl ilçeye kazandırdıkları ve tasarımı ile özellikleriyle birlikte dikkat çeken çalışmalardan olan Duyu ve Empati parkı da ödüle layık görüldü. Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Ödül Töreni’nde ‘Duyu ve Empati Parkı’ projesi, Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisine ödüle layık görüldü.