Aralıksız 52 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin en eski otomobil sporları kulübü olan Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı.

BURSA (İGFA) - Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek olan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonasının 4. Yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa’nın eşsiz doğası eşliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda; 72 otomobil, 144 sporcu ve 300 kişilik görevli ordusu bu büyük heyecana ortak olacak.

Oyman Atabay sezonunun 4. rallisi olan organizasyon, 17 Mayıs Cuma Günü saat 20:00’de Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Konum ve etapları ile Türkiye’de örnek gösterilen Yeşil Bursa Rallisi’nin, bu yıl da büyük ses getirmesi bekleniyor. Tüm Türkiye’deki yarış severlerin her yıl merakla beklediği ve şampiyonanın en yüksek katılımına sahne olan Yeşil Bursa Rallisi’nde ekipler, iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda ter dökecekler.

470 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda, 8 özel etabın geçilmesi ile iki gün sürecek rallinin ilk günü 18 Mayıs Cumartesi saat 09:30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu (Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu) doğu otoparkından başlayacak.

Rallinin ilk gününde 13,35 km uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar – Göynükbelen - Karandere) etapları geçilecek. 19 Mayıs Pazar Günü ise 10,10 km uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 km uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.