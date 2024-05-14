Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Spor Panorama' programının bu haftaki konuğu, Tomurcuk Motors Pilotu Yasin Tomurcuk oldu.Musa YEŞİLDAĞ /Duygu TAŞKIRAN /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında gazeteci-yazar Mehmet Ali Ekmekçi’nin moderatörlüğünde yayınlanan 'Spor Panorama' programının bu haftaki konuğu, Tomurcuk Motors Pilotu Yasin Tomurcuk oldu.

Bursa'nın otomotiv sektörü için çok önemli bir detroit olduğunu belirten Tomurcuk, "Bursa'da her ailede bence 4 kişiden 2 tanesi otomotiv ile ilgilidir. Bu nedenle bu kadar güzel bir şehirde, bu kadar güzel bir spor dalının içinde olmak, böyle bir paydaş olmak çok önemli." dedi.

"BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN YARIŞ, ASFALT OLARAK ORGANİZE EDİLECEK"

Merakla beklenen ve Bursa'daki imza işlerden biri olan 'Yeşil Bursa Rallisi' için açıklamalarda bulunan Yasin Tomurcuk, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Yeşil Bursa Rallisi tarihi itibarıyla çok önemli üstadlara ev sahipliği yapmış bir organizasyondur. Bu yıl gerçekleştirilecek olan yarış, asfalt olarak organize edilecek. Süratli ve bazı etaplarının kırıcı olacağını tahmin ediyoruz. Zevkli ve adrenalini yüksek bir organizasyon olacak."

YARIŞ ÖNCESİ ETAPLARI ÖĞRENMEK YASAK

Yarış öncesinde herhangi bir şekilde etapları öğrenme şansının olmadığının ve bu durumun yasak olduğunun altını çizen Tomurcuk, "Yarış itibarıyla size bir program veriliyor, bu program öncesinde bir gün antrenman günü veriliyor, o gün antrenman yapabiliyorsunuz. Daha sonra Co-Pilot ile beraber yarış otomobilinin içinde yarışa başlıyorsunuz."