İnsan sağlığına olumlu etkileri ile bilinen yeşil çayın son yıllarda popülerliği artıyor. Aynı zamanda lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek olan yeşil çayın zindeliği korumaya da yardımcı olduğunu paylaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Araştırmalar yeşil çayın; kalp, beyin, diş ve cilt sağlığı gibi pek çok alanda vücudu destekleyici gücünü ortaya koyuyor. Tadını sevmeyen ama faydalarından yararlanmak isteyenler; yulaf ezmesine, yoğurda veya yaptıkları smoothie’lere ekleyerek tüketimini kolaylaştırabilirler” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Yeşil çayın sağlığa faydalarına değinen ve tüketim önerilerini paylaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Yeşil çayı sade olarak veya limon, bal ya da nane gibi aromalar ekleyerek de tüketebilirsiniz. Demleyerek tüketmek isteyenler ise bir fincan suya bir çay kaşığı yeşil çay yaprağı ekleyerek 3-5 dakika bekleyebilirler. Soğuk demleme yöntemiyle yapmak isteyenler ise yeşil çay yapraklarını soğu suya ekleyerek en az 8 saat hatta mümkünse tüm gece boyunca buzdolabında bekletmeli” şeklinde konuştu.

Yeşil çayın kafein oranının yüksek olması sebebiyle hamile veya emziren kadınlar, kafein hassasiyeti olanlar veya uyku problemleri yaşayanlar tarafından sınırlı miktarda tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Yeşil çay bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir. Bu nedenle herhangi bir ilaç kullanılıyorsa yeşil çay tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalı” dedi. Prof. Dr. Nevrez Koylan, yeşil çayın dikkat çekici 9 faydasını paylaştı.

Kalp krizi riskini azaltabilir

Yeşil çay kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye dolayısıyla kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Ağız kokusunu engeller

Yeşil çay ağız kokusunu önlemeye ve diş çürümesini engellemeye destek olur.

Cilt bariyerini sağlamlaştırır

Yeşil çay cildin yaşlanmasını geciktirmeye ve cilt hücrelerini hasardan korumaya destek olur.

Diyetlerin olmazsa olmazıdır

Yeşil çay metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle kilo kontrolü ve zayıflama çabalarında da fayda sağlar.

Bağışıklığı destekler

Yeşil çay bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaya katkı sunar.

Kanserden korunmaya yardımcı olur

Yeşil çayın bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Özellikle prostat kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri riskini azaltmada etkili olduğu düşünülüyor.

Kan şekerindeki dalgalanmaları önler

Yeşil çayın faydalarından biri de kan şekeri seviyesini düzenlemeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olmasıdır.

Kronik hastalıklara karşı koruma sağlar

Yeşil çay EGCG ve kateşinler gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olarak kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Beyin sağlığını güçlendirir

Yeşil çay zihinsel işlevleri ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruma sağlar.