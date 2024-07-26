Bursa’nın doğusunda daha yaşanılabilir bir çevre adına hizmetlerine devam eden S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye’de alanında model projeler arasında yer alan Yeşil Çevre, sürdürülebilir ve doğayla dost üretim hedefiyle önümüzdeki dönemlerde de yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA)- Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu üyeleri ve iş ortaklarının katılımıyla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurulda alınan idari ve mali kararların yanı sıra yönetim ve denetim kurulları da belirlendi. Toplantıda konuşan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin kamu ve özel sektör iş birliğinin Türkiye’deki en önemli örneklerinden olduğunu söyledi.

YEŞİL ÇEVRE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Avrupa Birliği’nin yeni büyüme stratejisini Yeşil Mutabakat olarak tanımladığını ve tüm politikalarını çevresel sürdürülebilirlik ekseninde kurguladığını anımsatan Başkan Burkay, “Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması doğrultusunda, 2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen Avrupa’da yeşil yatırımlar hızla büyüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi Avrupa coğrafyasının dışına da uzanıyor. Bundan 26 yıl önce Bursa Valiliğimiz öncülüğünde sanayicilerimiz tarafından kente kazandırılan Yeşil Çevre’nin bu anlamda önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini görüyoruz. Sanayi kaynaklı endüstriyel atıklar ile evsel atıkların bertarafı için kurulan Yeşil Çevre, iş ortaklarımıza önemli ekonomik kazanımlar sağladı. Her işletmenin ayrı ayrı arıtma tesisi kurmak yerine ortak arıtma tesisi olması nedeni ile işletme ve ilk yatırım maliyetleri açısından bölgedeki sanayicinin rekabet gücünü artırmayı başaran Yeşil Çevre’de artık çok daha büyük yatırımlar ve projeler yapacağımız bir döneme giriyoruz.” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYEN YENİ YATIRIMLAR

Başkan Burkay, uluslararası ticarette değişen kural ve standartları iş dünyası açısından bir risk ve maliyet kalemi olarak değil, bir fırsat alanı olarak gördüklerini ifade etti. Yeşil Çevre tarafından bu çerçevede planlanan yeni yatırımları anlatan Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Bursa ve ülkemiz, Avrupa ile kıyaslandığında su ve doğal kaynaklar açısından dezavantajlı bir konumda. Kent olarak suyumuza sahip çıkmamız lazım. Yeşil Çevre olarak ileri arıtma sistemi ile arıttığımız ve deşarj noktasına verdiğimiz suları geri kazanıp proses suyu olarak ortaklarımıza kazandırma hedefimiz var. Ayrıca katı atıkların bertarafı noktasında da inisiyatif alıyoruz. Katı Atık Ayırma Tesisi yatırımımızı yaptık. Yaklaşık 5 aydır sanayideki katı atıkları toplayarak ekonomiye kazandırıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı tüm ortaklarımızı kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. Bursa sanayisinin yeşil dönüşümüne ve ekonomimizin sürdürülebilir kalkınmasına tüm ortaklarımızla, birlik beraberlik içinde katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“ORTAKLARIMIZA HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın da Tehlikesiz Katı Atık Ayırma Tesisi ile birlikte yaklaşık 100 firmaya da geri dönüşüm hizmeti verdiklerini ifade ederek, “Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız ve Bursa Valimiz Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz ve BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay ile birlikte yönetim kurulu üyelerimize ve iş ortaklarımıza örnek projelerimize yaptıkları liderlik ve katkılar için teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.