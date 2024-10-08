Genç nesilde çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen “Yeşil Gezegen GreenFest” etkinliği yaklaşık 600 çocuğun katılımıyla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Vakfı, Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Ekibi ve Habitat Derneği’nin çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yeşil Gezegen” projesi kapsamında yeni bir festival düzenlendi.

İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Yeşil Gezegen GreenFest” etkinliğine civar okullardan ve farklı illerden yaklaşık 600 çocuk katıldı. Genç nesilde çevre bilincinin artırılması hedefiyle düzenlenen festivalde, “Gezegeni Koru” temalı bir kısa film yarışmasının yanı sıra çeşitli atölye ve eğitimler de yapıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, çevre sorunları hakkında çocuklara küçük yaşta farkındalık kazandırmak ve alacakları eğitimlerin doğru zamanda doğru şekilde verilmesi büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu düşünceden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz ‘Yeşil Gezegen’ projesiyle çocuklara iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler verdiklerini kaydeden Süel, "Eğitim alan çocuklarımızın dünyamızı koruma bilinciyle yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olacaklarına gönülden inanıyoruz. Projemizin bir parçası olarak düzenlediğimiz ‘Yeşil Gezegen GreenFest’ etkinliğinde de amacımız çocuklarda çevre bilincinin artırılmasıydı. Bunun için kısa film yarışması, çeşitli atölye ve eğitimler düzenleyerek çocuklara içinde bulundukları dünyaya karşı bireysel ve toplumsal sorumluluklarını hatırlatmak istedik. Yaklaşık 600 çocuğumuzun katılımıyla renkli bir festival gerçekleştirdik. Festivalde emeği geçen tüm paydaşlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve katılımcı çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise, gezegeni korumanın, yalnızca bizim değil, tüm canlıların geleceği için hayati olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "İnsanların bu gezegendeki yaşamı, diğer canlılarla ve çevreyle uyum içinde sürdürmesi gerektiğini topluma aktarmak büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve kurumların bu konuda öncü rol üstlenmelerini teşvik etmek, küresel sorumluluklarımız arasında. Bu doğrultuda, Vodafone Vakfı ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Yeşil Gezegen projesiyle daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.