Yenilikçi yaklaşımıyla atıkları değerli kaynaklara dönüştüren ART Group, sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek misyonuyla Uludağ Çevre Forumu’nda büyük ilgi gördü. ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2026 yılından itibaren geri dönüştürülmüş hammadde kullanım zorunluluğu geldiğini hatırlatarak, ÖTA’ların geri kazanımıyla karbon seviyelerinin minimum düzeye indirilebileceğinin altını çizdi.BURSA (İGFA) - ART Group, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla ve “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” ana temasıyla Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uludağ Çevre Forumu’nda platin sponsor olarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

“FORUM, GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİLERİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEDE BÜYÜK ROL OYNAYACAK”

Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üniversitelerimiz, sanayi ve sektör temsilcilerimiz ile geri dönüşüm firmalarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz forumda, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik çerçevesinde ülke ekonomimizi yakından ilgilendiren konular ve çevre politikaları üzerine görüş alışverişi imkanı yakaladık. Elde ettiğimiz çıktılar, geleceğe yönelik stratejilerimizi şekillendirmede büyük rol oynayacak. Gerçekleştirdiğimiz forum, sahip olduğu potansiyel ve etki alanının yüksek olması nedeniyle gelenekselleştirebileceğimiz bir niteliğe sahip. BTSO öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu önemli organizasyon, aynı çerçevede gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere de örnek olacak nitelikteydi. Biz de ART Group olarak, ülkemizin yeşil dönüşüm sürecini destekleyerek, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaların her zaman destekçisi olacağız.” dedi.

“GENİŞLETİLMİŞ ÜRETİCİ SORUMLULUĞUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Forumun ikinci gününde “Temiz Gelecek İçin Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları” konulu panelde yaptığı konuşmasında ömrünü tamamlamış araçların (ÖTA) geri dönüşümü ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, “Karbon ayak izi ve emisyonu önemli derecede etkileyen ömrünü tamamlamış araçların geri dönüştürülmemesi, çevresel etkilerinin yanında sektörümüzün gelişmesini ve yeni oyuncuların sektöre dahil olmasını engellemektedir. En yakın zamanda ÖTA’ları Avrupa standartlarında geri dönüştürerek hem can hem de mal riskimizi azaltacağımızı ve karbon seviyelerini minimum düzeyde tutmayı başaracağımızı umuyorum.” şeklinde konuştu. Konuşmasında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına da dikkat çeken Dursun, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2026 yılından itibaren geri dönüştürülmüş hammadde kullanım zorunluluğu geliyor. Bizim genişletilmiş üretici sorumluluğuna ihtiyacımız var. Üretici, sektörü her ne olursa olsun sorumluluk almalıdır. Yan sanayilerin ihtiyacı olan hammaddenin ivedilikle hazırlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ OLUŞTURMAK BİRİNCİL HEDEFİMİZ”

ART Group’un faaliyet ve hedefleri üzerine de konuşan Dursun, “18 global otomobil distribütörüne 81 ilde hizmet veren firmamızın amacı, çözüm ortağı olduğumuz şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak değer ve fayda üreten bir hizmet sunmaktır. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yükümlülükler doğrultusunda firmamıza çok değerli görevler düşüyor. Bu doğrultuda, otomotiv üreticilerinin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi doğrudan tedarik etmek ve üreticilere geri dönüştürülmüş hammadde sağlayarak döngüsel ekonomi oluşturmak birincil hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlar ve makine parkurları ile donanımımızı güçlendirmeye devam ediyor, özellikle ömrünü tamamlamış araç sektöründe sahip olduğumuz lider pozisyonunu pekiştirmek, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalarla sektörde örnek bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.