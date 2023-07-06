Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı ulaşım hamlesi, tarihi rekora ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2023 yılları arasında 1800 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019-2023 yılları arasında 1800 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.

ULAŞIM AĞINDA TÜRKİYE’DE İLK SIRADA

Göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve grup yollarında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, “27 bin 318 kilometre uzunluğuyla, Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Zorlu ve yerleşim olarak dağınık bir coğrafyaya sahibiz. Tüm bu etkenlere rağmen vatandaşlarımızın konforu ve güvenli bir ulaşım sağlamaları için il genelinde çok ciddi çalışmalar yaptık” dedi.

ASFALT VE BETON YOL UZUNLUĞU 1800 KİLOMETREYE ULAŞTI

Dört yılda gerçekleşen ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 1800 km asfalt ve beton yol çalışmasına imza attık. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu yollarla buluşturmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bundan sonra da tüm ulaşım sorunlarını çözmek için tam gaz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.