Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan savunması için 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer alacağı 8 bin 500 kişilik yeni ekibin ilerleyen aylarda bünyelerine katılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Orman Teşkilatı büyüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatan savunmasının güçleneceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, Yeşil Vatan’ın korunması ve geliştirilmesinde yol haritamızı belirleyecek “İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi”nin açılışını gerçekleştirdi.

"Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 500 yeni ekip arkadaşı istihdam ederek, hem yangınla mücadelemizde hem de ormanlarımızın geliştirilmesinde gücümüze güç katacağız" diyen Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatan'ımız için cansiparane çalışacak yeni çalışma arkadaşlarımı şimdiden kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

???? Orman teşkilatımız büyüyor, Yeşil Vatan savunmamız güçleniyor.????????‍♀️???????? Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam ederek, hem yangınla mücadelemizde hem de ormanlarımızın geliştirilmesinde gücümüze güç katacağız. ???? Yeşil Vatan'ımız için… pic.twitter.com/XXF9vL5opM— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 25, 2025

Yaklaşık 2 bin orman parkının, vatandaşların kullanımına açıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, 129 ekoturizm rotasının bulunduğunu ve 2028 yılına kadar bu sayıyı 200'e çıkaracaklarını belirtti. Orman yangınlarının yüzde 85'inin, insan kaynaklı olduğuna değinen Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele konusunda kabiliyetin ve kapasitenin son derece gelişmiş olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin su atma kapasitesinin 27 uçak ve 105 helikopter ile yaklaşık 450 tona ulaştığını aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız."