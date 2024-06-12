2017 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na dünyanın dört bir yanından binlerce karikatürist başvuruyor. Bu yıl 8.’si organize edilen yarışmaya 59 ülkeden 757 karikatürist başvurduANKARA (İGFA) - Jüri heyeti 1367 eseri değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda 16 Yaş Altı Kategorisi’nde 4 karikatürist ödüle layık görülürken, 3 karikatürist ise Başarı Ödülü ile taltif edildi. Bunların dışında birincinin, ikincinin ve üçüncünün de belirlendiği yarışmanın online ödül töreninde Yeşilay Genel Sekreteri Yasin Erol, anlamlı yarışmanın aynı zamanda sanatçılara hem yeteneklerini sergileme hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirme imkânı sunduğunu kaydetti.

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na 2017 yılından bu yana toplam 11.466 eser başvurdu. 8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın kazananları ise şöyle:

Birincilik Ödülü; Hamed Mortazavi Alavi (İran)

İkincilik Ödülü; Musa Gümüş

Üçüncülük Ödülü; Sait Munzur

Mazhar Osman Ödülü; Cenk Alparslan

Başarı Ödülleri; Dendy Heru Hardono (Endonezya), Emre Pakman, Sabit Aydın

16 Yaş Altı Kategorisi; Ayşegül Yiğitoğlu, Kayra Dinçer, İrem Günaydın, Duru Özgür