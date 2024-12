Türkiye genelinde bağımlılıkla topyekûn mücadele için “Bağımsızlık Seferberliği” başlatan Yeşilay, akademik çalışmalarla toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Yeşilay Yayınları tarafından hazırlanan ve Merkez Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Doç Dr. Zülkif Dağlı imzasıyla yayımlanan “Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele'' adlı akademik eser tanıtıldı.

Merkez Valisi ve Mülkiye BaşmüfettişiDoç. Dr. Zülkif Dağlı ve akademisyen yazarlar tarafından kaleme alınan “Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele” adlı eser, Yeşilay Yayınları tarafından hazırlandı.Bağımlılıkla mücadelede kamu politikalarının önemine ilişkin geniş kapsamlı bir akademik çalışma olan eser, 12 Aralık Perşembe günü düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. İstanbul Valisi Davut Gül, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve STK temsilcilerinin dekatılımıyla gerçekleşen toplantı,Yeşilay Genel Merkezi, Sepetçiler Kasrı Camlı Köşk’te düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadelede kamu politikalarının önemini ortaya koyan eser, “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Konusunda Akademik Çalışmalar”, “Oyun Bağımlılığıyla Mücadele Politikalarında Zekâ Oyunlarının Rolü”, “Bağımlılıkla Mücadele Politikasına İlişkin Muhtarların Algıları ve Rolleri Üzerine Bir Değerlendirme: Düzce Örneği” gibi başlıklardan oluşuyor. Akademik veriler ve bulgularla zengin bir içeriğe sahip kitabın tanıtım programında konuşan Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bağımlılık bilindiği gibi geliştikten sonra tedavisi oldukça güç olan bir hastalıktır. Tam temiz kalmayı başarma oranı oldukça düşük, tedavisi zor, zahmetli, emek ve maliyeti fazla olmasına karşın tekrarlama riski yüksek bir sağlık sorunudur.” dedi. Bağımlılıkla mücadele politikasında önleme boyutunun son derece önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Dağlı, “Bağımlılık konusu milletimizi tehdit ediyor. Gençliğimizi tehdit ediyor. Bunun bilincindeyiz. Bu anlamda da mücadelemizi yapmak durumundayız. Tabii bu mücadeleyi yaparken kamu politikasıyla bunu birleştiremezsek konunun önemli bir ayağının eksik kalacağının da bilincindeyiz. Bunun için topyekûn bir mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerekiyor.” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, toplantıdaki konuşmasında, “Bağımlılıkla mücadele her geçen gün daha da önem kazanıyor. Çünkü bağımlılık pençesinde her geçen gün çok daha fazla insanımız problemler yaşıyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele anlamında bugün, belki her günden daha fazla çalışmamız, daha çok gayret etmemiz, bütün gücümüzü seferber etmemiz gerekiyor.” diyerek şunları kaydetti:

“Herkesin elini taşın altına koyduğu, bağımlılıkla mücadele noktasında sorumluluk aldığı bir Türkiye amaçlıyoruz. Bu noktada İçişleri Bakanımızla geçen haftalarda bir başlangıç yaptık. ‘Bağımsızlık Seferberliği’ adında bir mücadele başlattık. Valilerimiz teşrif ettiler, desteklerini ifade ettiler. Onların desteğiyle Türkiye'de her mahalleye, her sokağa girip insanlara ulaşmakla alakalı çok büyük bir seferberliğin içindeyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda iki temel yaklaşım var. Bunlardan biri arzla mücadele, bir tanesi de taleple mücadele. 104 yıldan beri Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, gece gündüz bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bugün de karşınıza harikulade bir kitapla çıktık. Arzla mücadele konusunda ufuk açıcı çalışmalarla alakalı çok güzel fikirleri ve uygulamaları bulacağınız, sahada uygulanmış, test edilmiş, başarısı kanıtlanmış uygulamaları göreceğiniz bir eserle karşınızdayız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İstanbul Valimize, Düzce Valimize, kaymakamlarımıza, devlet büyüklerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına, yöneticilerine, bugün bizi yalnız bırakmadıkları için, sevincimizi paylaştıkları için, bağımlılıkla mücadelemize el verdikleri için, insanlık adına çok teşekkür ediyorum. Bağımsız bir dünya, bağımsız bir Türkiye hayal değil. Hiçbir insanımızdan, hiçbir çocuğumuzdan, gencimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Elimizden geleni bütün gücümüzle, gece gündüz yerine getireceğiz.”