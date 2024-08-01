Yeşilay, sağlıklı bir toplum ve bağımsız bir gelecek için Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı, Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim (YYBE) Programı gibi bilimsel temelli projelerle her yıl 10 milyonu aşkın çocuğa ve gence, 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaşıyor.ISPARTA (İGFA) - “Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı” kapsamında “Bağımlılıkla Mücadelede Genç Gönüllülerin Rolü” projesini hayata geçiren Yeşilay, Ağrı’da Mayıs ayında Bağımlılıkla Mücadele Akran Eğitimi’ni gerçekleştirmişti. Bu kez proje Isparta Belediyesi ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığında, Proje Türkiye Ulusal Ajansı’nın fon desteğiyle gerçekleştirildi.

Projenin ikinci faaliyeti olan “Bağımlı Olma Gönüllü Ol Kampı” 25-30 Temmuz tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirildi.

18-29 yaş arasındaki 30 gencin katıldığı kampta beş gün boyuncafarkındalık eğitimlerine, sosyo-kültürel ve sportif etkinliklereyer verildi. Proje, İstanbul’da 30 katılımcının katılımıyla gerçekleşecek “Bağımlı Olma Gönüllü Ol Forumu” ile devam edecek. Forumda gençler farklı bağımlılık türlerinde önleme ve müdahale çalışmalarında gönüllüğün rolü gibi başlıkları, yuvarlak masa toplantılarında tartışacaklar ve konuyla ilgili politika notu oluşturacaklar.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bağımlılıklarla mücadelede önceliğimiz, önleme faaliyetleri. Kampta gençlere bağımlılıklarla mücadelede yol gösterici eğitimler verdik. Yeşilay olarak gençleri bağımlılıklardan uzak tutarken aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bir yaşam kültürü yerleştirmeye de çalışıyoruz. ‘Bağımlı Olma Gönüllü Ol’ kampımızgençlere yaşam becerileri kazandırmak, vakitlerini keyifli ve verimli değerlendirmeleri için imkânlar sunmak ve bağımlılıkla mücadelede gönüllülüğün rolünü aktarmak açısından fevkalade önemliydi. Bağımlılık endüstrisi her eve giriyor, gençlerimizin hayatları üzerinden kâr kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Biz de her eve girmeli, onlardan daha enerjik olmalı, bağımlılıklara karşı yılmadan mücadele etmeliyiz. Mücadelemizin en büyük destekçileri ise gençlerimiz. Bu kampımızda da gençlerimizle bir araya geldik ve verimli etkinlikler gerçekleştirdik.Bağımlılıklara karşı Yeşilay olarak 104 yıldır bu sorumluluk ve bilinçle hareket ediyoruz.” diye konuştu.