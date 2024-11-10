Yeşilay, Bağımsızlık Liderleri Kampında 120 Yeşilay Şube Başkanıyla bir araya gelerek büyük buluşmaya imza attı. İstanbul’da düzenlenen kampta Şube Başkanlarına, Yeşilay’ın İçişleri Bakanlığı ile birlikte başlatacağı 'Bağımsızlık Seferberliği'nde, izlenecek strateji ve yol haritası anlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından gelenBağımsızlık Liderleri kampta, Yeşilay’ın köklü ve yenilikçi stratejilerini ve Bağımsızlık Seferberliği çalışmasının tüm detaylarını bizzat Başkan Dinç’in ağzından dinleme fırsatı buldu.

Bağımsızlık Liderleri Kampının açılışında konuşan Dinç,bağımlılıkla mücadelenin başarısının güçlü bir ekip çalışmasına bağlı olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Mehmet Dinç ilgiyle karşılanan konuşmasında, “Hepimiz biliyoruz ki bağımlılık, sadece bireyi değil, tüm toplumu etkileyen ciddi bir sorun. Bu sorunun üstesinden gelmek için güçlü bir ekip çalışmasına ihtiyacımız var. Bu kapsamda, şube başkanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştirerek daha etkili bir mücadele yürütme hedefindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, şube başkanlarımız sahada en önemli temsilcilerimiz. Onların bilgi ve donanımı, mücadelemizin başarısı için kritik öneme sahip.” diye konuştu.

İki gün süren ve büyük bir heyecanla takip edilen Bağımsızlık Liderleri Kampının ilk gününde, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylanda bağımsızlık mücadelesinde seferberlik ruhunu anlatan bir sunum yaptı. Şube Başkanları tarafından dikkatle izlenen sunumunda Ceylan, bağımlılıklarla mücadelede yeni stratejiler doğrultusunda Bağımsızlık Seferberliği kampanyası hakkında katılımcılara detaylı bilgi verirken, onların bu mücadeledeki üstün rollerinin önemini vurguladı.

Türkiye’nin 120 noktasından gelen şube başkanlarıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Liderleri Kampında, Yeşilay Eğitim Birimi Direktörlüğü tarafından verilen eğitimlerde,bağımlılıklarla etkin mücadelede gereklikurumsal iletişim, kaynak geliştirme stratejileri,etkili iletişim teknikleri ve beden dili gibi başlıklar üzerinde duruldu.