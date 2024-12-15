Yeşilay, özellikle veli, öğretmen, öğrenci, genç ve yetişkinlerin bilinçlendirilmesi amacıyla sahada görev yapacak psikolojik danışmanları yetiştirmek amacıyla formatör eğitimleri veriyor.ANKARA (İGFA) - Bağımlılıklarla sahada topyekûn mücadele amacıyla Bağımsızlık Seferberliğini başlatan Yeşilay, Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü programlarla bağımlılıkla mücadelede gerekli olan eğitimin alt yapısını oluşturuyor.

Bağımsızlık Seferberliğinin sahada daha etkin uygulanmasına yönelik düzenlenen formatör eğitimi 5 gün boyunca Ankara’da gerçekleştirildi.

121 psikolojik danışmanın katıldığı eğitici eğitimlerinde, uzmanlara Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitimi verildi.

Formatör eğitimlerinde katılımcılara, alkol, madde, tütün, kumar,internet bağımlılığı ve bağımlılıklarla mücadele yöntemleri ilesağlıklı yaşama ilişkin bilgilendirici eğitimler alırken, eğitimlerde teorik bilgilerin yanında, etkili sunum teknikleri, oyunlaştırma, bağımlılık atölyesi ve modüllerin uygulanmasına dair katılımcıları aktif kılan uygulamalara da yer verildi.