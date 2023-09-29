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Mola verilen şehirlerde sporcular; Bulgaristan Yeşilayı'nı, Filibe Başkonsolosluğunu, Filibe Belediyesini, İl Müftülüklerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular. Bulgaristan Yeşilay Başkanı Ahmet Pehlivan’dan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

Edirne Yeşilay Spor Kulübü'nün, 22-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Batı Trakya’da düzenlediği 1. etap bisiklet turunun ardından, 2. etap rotası Bulgaristan oldu. EDİRNE (İGFA) - Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bisiklet Topluluğu (YEŞİLBİS), bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22-26 Eylül 2023 tarihleri arasında “Sınırsız dostluk için pedallıyoruz” sloganıyla Bulgaristan’a bisiklet turu düzenledi.

Kocaeli'de Kültür Sanat ve Turizm sezonu açıldı

Kocaeli'de Kültür Sanat ve Turizm sezonu açıldı

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