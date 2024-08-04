Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve beraberindeki heyet, depremden etkilenen illeri ziyaret edip Yeşilay’ın bölgede yürüttüğü rehabilitasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi ve atılacak yeni adımları yetkililerle istişare etti.ANKARA (İGFA) - Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikososyal Destek Hattı, 12 Şubat 2023’ten bu yana hizmet sunuyor.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, deprem bölgesindeki rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği çok önemli olduğunu belirterek, "Deprem sonrası zorluklarla mücadelede devletimizin, yerel yöneticilerimizin ve milletimizin desteğiyle çalışıyoruz. Yeşilay olarak toplum sağlığına katkı sağlamak bizim görevimiz. 6 Şubat’taki büyük afetin hemen ardından sahaya inerek tüm gücümüzle destek verdik. Afetler ve bağımlılıklar arasında bir ilişki olduğunu biliyoruz; toplumsal travmalar kişileri bağımlılıklara karşı daha savunmasız hâle getirebiliyor. Bu nedenle, 12 Şubat 2023’ten itibaren 444 98 01 numaralı hattımız üzerinden ücretsiz psikolojik ilk yardım sunuyoruz ve bugüne dek 15 binin üzerinde çağrı aldık. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız ve bütün imkânlarımızla hizmetindeyiz. Hatay ve Adıyaman’daki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM)depremde yıkıldı; bu nedenle hemen konteyner YEDAM’lar kurarak hizmet vermeye başladık. Ülkemizin dört bir yanından psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız, geçici görevle bölgeye geldiler. Rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği bizim için çok önemli" diye konuştu.

İlk günden beri gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla, yaralarımızı sarmaya devam edeceklerini ifade eden Doç. Dr. Dinç, YEDAM’ların ve Diyarbakır’da bulunan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin de bu süreçte önemli rol oynadığını ifade ederek, Yeşilay’ın uzman kadrosuyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

DOÇ. DR. MEHMET DİNÇ: “ARZUMUZ DEPREMZEDE YAVRULARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLMEK.”

Depremden etkilenen 11 ilde 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sağladığını belirten Dinç, Benim Kulübüm Yeşilay Psikososyal Destek Tırı’yla ilgili de şunları kaydetti:

“Yeşilay’ın çocukların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay Tırı, depremden etkilenen çocukların normalleşme süreçlerini hızlandırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için hizmet veriyor. Çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklara ulaşan Yeşilay Tırı, bugüne kadar 1000’in üzerinde gönüllü ve 600’ün üzerinde Yeşilay personelinin desteğiyle 4000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirdi ve 14 binden fazla çocuğa ulaştı. Depremden hemen sonra ‘Ne yapabiliriz?’ sorusuyla yola çıkan psikologlar, pedagoglar ve eğitmenlerimizle ‘Benim Kulübüm Yeşilay Tırı’ projesini hayata geçirdik. Amacımız, depremzede çocukların yüzünü güldürmek ve travmalarının etkilerini azaltmak. Yeşilay, gönüllüleri ve personeliyle milletimizin her daim hizmetindedir.”