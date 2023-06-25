Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadelede ailelerin rolünün büyük önem taşıdığını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Gençlerimizi uyuşturucu madde tehlikesi konusunda bilinçlendirmek ve toplumu harekete geçirmenin önemine değinen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bu anlamlı günde Yeşilay olarak, uyuşturucu maddeyle mücadelede toplumsal sorumluluğun artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ve gençlerimizin sağlıklı bir gelecek için desteklerini beklediklerini belirtti. Bağımlı bireylerin ve ailelerinin 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hattını arayarak ücretsiz psikososyal destek hizmeti alabileceğini de vurguladı.

Yeşilay olarak; başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimini bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirerek toplumsal farkındalık oluşturma misyonuyla hareket ettiklerini belirten Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, “Ulusal ve uluslararası kongrelerle bilim ve sağlık otoritelerini bir araya getiriyor, yıllardır sürdürdüğümüz basılı yayınlarımız ve eğitim programlarımızla toplumun her kesimine ulaşıyoruz. Burs desteklerimizle bağımlılık alanında akademik çalışmaları destekliyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bilgilendirici ve önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor ve gerçekleştirilmesine vesile oluyoruz” dedi.

81 il ve KKTC’de olmak üzere; toplam 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) ile bağımlı bireylere ve ailelerine ayaktan ücretsiz psikososyal destek verdiklerini belirten Öztürk, "Uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı YEDAM’larımızda bağımlı bireylere; maddeyi bırakma ve yüz yüze danışmanlık, grup terapileri, sosyal destek hizmetleri veriyor. Ayrıca, dileyenler 115 YEDAM Danışma Hattı’mızı kullanarak, telefonun ucundaki uzman psikologlarımızdan hizmet alabiliyor" dedi.

Öztürk, toplumu bağımlılıklara karşı bilinçlendirme ve uyuşturucu kullanımının olumsuz etkilerine karşı insanları hep birlikte hareket etme çağrısında bulundu.