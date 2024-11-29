Yeşilay, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) etkinlik düzenledi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen COP29’da Yeşilay, bağımlılık endüstrisi ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı dünya gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yer alan Türkiye pavilyonunda Yeşilay,T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yan etkinlik düzenledi.

“Yasadışı Uyuşturucu Endüstrisinin Çevresel ve Sosyal Etkileri: Ormandan Topluma Uzanan Kırılganlıklar” başlıklı etkinliğe, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Azerbaycan Kadın Kalkınma, Gelecek Kamu Birliği Başkanı Gulshan Akhundova, Afrika Tütün Kontrol Birliği Genel Sekreteri Leonce Sessou katıldı. Etkinlikte Yeşilay Başkan Yardımcısı Ceylan, bağımlılıkların çevreye olan olumsuz etkilerini anlattı.

“YEŞİLAY BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE ÜSTÜN BİR TECRÜBE BİRİKİMİNE SAHİP”

COP29 kapsamında,“Türk İklim Girişimi Forumu: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sivil Devlet Kurumları Birliği” başlıklı toplantıya katılan Yeşilay Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, 1920’de kurulan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin çalıştığı alanda üstün bir tecrübe birikimine sahip olduğunu söyledi.

Ceylan konuşmasında, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920’de millîbir mücadele verilirken kurulmuş 104 yıllık bir cemiyet.Bu yüzden de çalıştığı bağımlılıklarla mücadele alanında üstün bir tecrübe birikimine sahip. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği ve kabul ettiği beş bağımlılık türü var. Kimyasal bağımlılıklar; tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılıkları. Davranışsal bağımlılıklarise, günümüzde çok artmış olan internet, teknolojiyle ilişkili bağımlılıklar ve kumar bağımlılığı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti eğitim programlarından devletler arası savunuculuğa, rehabilitasyon çalışmalarından danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veriyor.” dedi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, günümüzde iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla bağımlılık endüstrisi arasında dikkat çeken bir bağlantı olduğunun altını çizdi.

“Biliyorsunuz iklimle ilgili sorunlarda başı çeken kurumların birçoğunun, aynı zamanda bağımlılık endüstrisiyle bağlantıları var" diyen Ceylan, "Örneğin tütün endüstrisinde tütün üretimi için çok büyük ormansızlaştırma yapılıyor. Alkol endüstrisi de aynı şekilde zararlar veriyor, buna bağlı dünyada ciddi bir su sıkıntısı var. Ama alkol endüstrisinin çalışma yaptığı, fabrikaların olduğu ülkelerde bizim temel hayat ihtiyacımız olan suyunisraf edilir şekilde kullanıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda çocuklarla, gençlerle, ebeveynlerle, devletle, sivil toplumla yapılan bağımlılıklarla ilgili önleme çalışmaları çok büyük öneme sahip. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 97 ülkede ülke Yeşilaylarımız bulunuyor. Birleşmiş Milletler’de birçok alt topluluğa, komisyona üyeyiz ve uzun yıllardır geliştirdiğimiz tecrübelerimiz bulunuyor" diye konuştu.