Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Ziyarette, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi.MUĞLA (İGFA) - Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç 1920 yılında işgal altındaki İstanbul’da çocuk ve gençlere bağımlılık yapan maddelerin ücretsiz dağıtılmasına karşı kurulan Yeşilay’ın, 105 yıldır aynı inançla mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Muğla'da 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi arasında ilk 5’e girdiğini ifade eden Dinç, kentteki tüm minibüslerin arkasında YEDAM iletişim bilgileri yer aldığını, bir kişi bağımlı hale geldiğinde, Muğla’da nereden destek alacağını bilmekte asla zorlanmayacağını belirterek, ücretsiz sunulan kıymetli bir hizmet olduğunu söyledi.

Ziyarette mücadelenin birlikte yapılmasının önemine değinen Dinç, Muğla’da bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönem başladığını belirtti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay ile kısa sürede önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçelerde farkındalık faaliyetleri yürüttüklerini, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) destek sağladıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele, sadece kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Devletimizin bu alandaki kararlı tutumuna bizler de yerel yönetimler olarak katkı sunmayı sürdüreceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve bireyler olarak bu mücadelenin birer parçası olmak zorundayız. Bağımlılık, toplum yapısını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Yeşilay’ımızla birlikte halkımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.