Yeşilay’ın; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Münazara ve Hitabet Derneği, Vakıf Katılım Bankası iş birliğinde Türkiye genelinde düzenlediği Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın Marmara Bölge Finali Bursa'da düzenlendi.BURSA (İGFA) - Yeşilay’da münazara geleneği tüm hızıyla sürüyor. 2022 yılında ilki, bu sene ise ikincisi düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, gençler ile her türlü bağımlılık arasında kalın bir duvar örüyor.

9 final şampiyonasından oluşan turnuvada, 10 binden fazla öğrenci bağımlılıkla mücadele için yarışırken, 4 bine yakın öğretmen de yerini aldı.



Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın Marmara Bölge Finali, Bursa’da Kaplan Okulları Üçevler Kampüsü’nde gerçekleşti.

4 okuldan 8 öğrencinin katıldığı turnuvanın şampiyonları Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Damlanur Duran ve Muhammet Zeybek oldu. Marmara Bölge Finali’nde takımların sorumlusu olarak Öğretmen Sacide Öden de yerini aldı.

Turnuvanın en iyi konuşmacısı Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Ali Akman ve Zekican Oğuz oldu.



Kamplarda münazara ve hitabet derslerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk gibi alanlarda turnuvada öğrencilerin karşılarına çıkabilecek konularla ilgili dersler verildi.

BÜYÜK FİNAL 5 – 6 TEMMUZ’DA İSTANBUL’DA

Bölge şampiyonaları final etabına kadar çevrim içi, final etaplarında ise bölgeyi temsilen seçilecek bir ilde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Bu etaplarda yarı finalist olmaya hak kazanan 80 takımın (160 kişi) ve sorumlu öğretmenlerinin; İstanbul’da gerçekleştirilecek tur karşılaşmaları ve yarı final karşılaşmalarına katılım sağlaması bekleniyor.