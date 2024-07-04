Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvasının Türkiye finali, İstanbul’da Yeşilay’ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in ev sahipliğindeki turnuvaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, kaymakamlar, öğrenciler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Yeşilay’ın ‘bağımsız gençlik kültürü’ oluşturma çalışmalarında önemli bir yeri olan turnuva, gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama ve hızlı karar alma becerilerini pekiştirirken, bağımlılıklar konusunda da farkındalık yaratıyor.

BURSALI ÖĞRENCİLERİN TURNUVA BAŞARISI

Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesinin 2 takım, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesinin 2 takım ve Ahmet Erdem Anadolu Lisesinin 1 takımla yer aldığı Türkiye Finalinde Bursa’dan 3 okul toplam beş takımla turnuvadaki yerini aldı. İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Finalinde 9 bölgeden, 52 okul ve 80 takım yarıştı.

Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, ‘Marmara Bölge Birinciliği’ ve ‘En İyi Konuşmacı’ ödüllerini kazanarak finallere katıldı. Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, grup aşamalarını geçerek çeyrek final ve yarı final aşamalarının ardından finalde yarışmaya hak kazandı. Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Muhammed Zeybek en iyi ikinci konuşmacı ve Mevlüt Sami Yıldıran ise en iyi beşinci konuşmacı seçildi.

Turnuvaya katılarak Bursa’yı temsil eden, elde ettikleri derecelerle Bursa’ya gurur ve sevinç yaşatan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrencilere başarılar diledi.

Turnuvanın finaline, Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Robert Koleji ve İstanbul Erkek Lisesi kaldı. Öğrenciler 7 dakika 20'şer saniyelik sürelerde kendi tezlerini savunurken hem karşı takımın argümanlarını çürütmek hem de jüriyi etkilemek için yarıştı. Jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından münazaranın şampiyonu Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden Erdem Uyan ve Efe Uz oldu.

Turnuva, şampiyon takım ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.