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Keşan Spor Teknik Sorumlusu Cihan Yeşilırmak, ligin ikinci yarısını değerlendirdi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşan Spor Teknik Sorumlusu Cihan Yeşilırmak, dün düzenlediği basın toplantısıyla 2. yarıyı değerlendirdi. Keşan Atatürk Stadı’nda yapılan basın toplantısında konuşan Yeşilırmak, 2. yarı başlayalı 4 hafta geçti.“4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. Çorluspor 1947’e mağlup olduk. O maçta da 45+ larda yediğimiz gollerle mağlup olduk. Gayet güzel giderken Yuvacıkspor maçından sonra 5-6 oyuncumuz sakatlık yaşadı. Diliskelesispor maçında da bunların 3-4 tanesi yoktu zaten. Bu maçta da tekrar aramıza döndüler ama, sakatlığı halen devam edenler var. 77Tekrardan riske etmeyebilir yani. Müslüm, bugün düz koşu ile antrenmana katıldı. Durumu tam netdeğil. Gökhan’ın durumu daha net değil, Emre Aydın 2-3 hafta daha yok, Çağrı’nın durumu daha net değil.

Ramazan’da İstanbul’da tedavi gördü bugün antrenmana katıldı, durumu tam net değil ama oynayacak gibi gözüküyor. Bu haftada Gebzespor maçı için antrenmanlara devam ediyoruz. Gayet güzel gidiyor. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Gebzespor tabi hedefe oynayan, büyük bütçelerle oynayan bir takım. Ama bizim de tabi 10 haftadır iyi giden bir grafiğimiz var. 10 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Kalan 10 maçı iyi bir şekilde bitirip, işimiz daha matematiksel olarak daha bitmedi sonuçta. Biz önce matematiksel olarak garantilemeyi ve bütün maçları kazanmak için oynayacağız. Bu ligin artık çekinilen takımlarından bir tanesiyiz. Bu hafta Gebzespor maçında puan ya da puanlar almaya çalışacağız. Kalan 10 haftada hayırlısıyla Keşan’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.

YÖNETİMDE ANTRENMANI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu da dün Keşan Atatürk Stadı’na gelerek takımı ziyaret etti ve Gebzespor maçı öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu.