Mardin'in Yeşilli ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu, 2023-2024 eğitim – öğretim yılını tamamladı. Okul Öncesi Eğitim gören öğrenciler için anaokulunun bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine İlce Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, Şube müdürleri Hıdır Bektaş ve Sinan Çetin yanı sıra öğrenci velileri, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Düzenlenen tören öncesinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler doyasıya eğlenirken, velileri telefonları görüntüleyerek, o mutlu anları ölümsüzleştirildi.

Düzenlenen etkinliğin ardından, Yeşilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz tarafından, minik öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Mezuniyet töreninde velilere ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdiresi Fatma Üstüner, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve çok kıymetli anne-babalar bugün sizlerin sevincini paylaşmak için burada bir araya geldiklerini belirterek, Çocuklarımızın bahtı güzel olsun ve başarılı olmalarını temennisinde bulundu.

Veliler adına konuşan Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Kudat ise, bir yıl boyunca emek sarf eden öğretmenlere teşekkür etti.

Kudat" Gayet başarılı bir anaokulu süreci geçti. Burada öğretmenlerimizin büyük emeği ve fedakârlıkları vardır. Kendilerine bütün ailelerin adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki öğretmenlik hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde öğretmen Ahmet Abişka sesi ve bağlaması ile mezuniyet törenine eşlik ederken, Okul müdürü Fatma Üstüner de türkü söyledi.