Mardin’in Yeşilli ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının 8. yılı münasebetiyle Yeşilli Kaymakamlığı ve Yeşilli Belediyesi tarafından Kent Park’ta düzenlenen, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri düzenlendi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Törene, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İlçe Kaymakamı İsmail Güney, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Batuhan Uysal, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“BU MİLLET, BU DEVLET, BU ÜLKE KOLAY BİR LOKMA DEĞİL” Programda 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Yeşilli ve Mardin’in dik duruşuna dikkat çeken Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir; bu milletin, bu devletin, bu ülkenin kolay bir lokma olmadığını söyledi.

Demir, “Selam olsun 15 Temmuz şehitlerine, selam olsun 15 Temmuz gazilerine, selam olsun Nene Hatunlara, selam olsun tüm kahraman askerimize, polislerimize selam olsun o gecede dimdik ayakta duran Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Selam olsun şanlı bayrağımıza. Selam olsun Milli birliğimize. 15 Temmuz’da ne oldu. Alçaklar bütün ulusumuza saldırdılar. Bizi Irak gibi karıştırmak istediler. Gözlerini petrolümüze, topraklarımıza göz diktiler. Bizi Suriye gibi bölmek istediler. Ama asla başaramayacaklar. 15 Temmuz’da o alçaklar haddini aştılar. Ama aziz milletimiz bunlara gereken haddi bildirmiştir. Bizi bölemeyeceksiniz. Bizi bir birimizden ayıramayacaksınız. Asla başaramayacaksınız.15 Temmuz bu dünyaya verilmiş bir mesajdır. Yüce rabbinden dilerim bir daha 15 Temmuz bir daha göstermesin. Rabbim birlik ve beraberliğimiz bozmazsın. Terörün dini imanı ırkı yoktur. Hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Ama asla bunu başaramayacaklar. “şeklinde konuştu

“15 TEMMUZ DEMEK, ANADOLU GEÇİLMEZ DEMEKTİR” 15 Temmuz tarihinde bu milletin yeniden bir tarih yazdığını belirten Belediye Başkanı Demir, 15 Temmuz’un Anadolu’nun geçilmeyeceğinin yeniden kanıtlandığı bir tarih olduğunu söyledi. Demir, “15 Temmuz demek Anadolu geçilmez, milli irade yenilmez, Kuran-ı Kerim asla ortadan kalkmaz demektir. Darbe girişiminin 8.ci yıl dönümünde hainlere birliktelik mesajı verdik. Bu mesaj 15 Temmuz’da verilmiş ve her zaman verilecek” ifadelerini kullandı

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ Törende konuşma yapan Yeşilli Kaymakamı İsmail. Güney, FETÖ’nün hain darbe girişimine vurgu yaparak, “Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi üzerinden 8 yıl geçti. Öncelikle o geceyi aydınlığa kavuşturan aziz şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum“ dedi

TÖRENDEN SONRA VATANDAŞLAR DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI 15 Temmuz dolasıyla ilçe Kent Parkta düzenlenen etkinlikte Kuran Kerim tilaveti ardından öğrenciler günün anısına çeşitli şiirler okudu. Daha sonra sahneye çıkan Yeşilli İlçe Müftülüğü ilahi gurubu da bir birinden güzel ilahiler okuyarak geceye ayrı bir renk kattı. Geleneksel çorba ikramından sonra program gece saat 00.13’te selaların okunmasıyla devam etti. Gecenin sonunda ise anma törenine katılan vatandaşlar hep birlikte Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü düzenledi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programı kapsamında ilk olarak şehit yakınları ve gazilerin katılımı ile şehitlik mezarı ziyaret edildi. Ardından akşam namazına müteakip Yeşil Vadi Camii’nde tüm şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.