Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı’’ tamamlanarak trafiğe açıldıKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği üstyapı projeleriyle vatandaşların şehir içerisindeki seyahatlerini kısaltan ve daha konforlu hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını da hizmete sundu.

5 ADET KÖPRÜ YAPILDI

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı

İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.