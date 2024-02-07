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Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi’nde” asfalt serimi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - “Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi” ile ulaşım zincirine bir halka daha ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projede hız kesmiyor. Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek projede Büyükşehir ekipleri bir yandan bitümlü temel asfalt serimine başlarken, diğer bir yandan ise

Yeşilova Caddesi’nde kaldırım çalışmaları yapıyor. Tamamlandığında bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek projeyle Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirilecek. Çalışma kapsamında Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapılacak.

ALTINCIOĞLU CADDESİ TRAFİĞE AÇILDI

Büyükşehir ekiplerinin bölgedeki yoğun mesaisi devam ediyor. Buna göre Altıncıoğlu Caddesi’nde asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla yol trafiğe açıldı. Proje kapsamında D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet ve TEM Otoyol kenarına yapılacak kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Köprüler arasındaki bağlantılarda ise çalışmalar devam ediyor.

KARADENİZLİLER MAHALLESİ’NDE DÖNEL KAVŞAK

Karadenizliler Mahallesi’ne yapılacak dönel kavşakla da trafik akıcı hale gelecek. 2 şerit ve 12 metre genişliğinde olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlayacak. Otoban kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanacak.